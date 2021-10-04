Телефон доверия экстренной психологической помощи для подростков работает в Тагиле

Несовершеннолетние могут круглосуточно обращаться за экстренной психологической помощью по бесплатному номера телефона: 8 800 300 11 00 и 8 800 300 83 83, сообщает управление образования Нижнего Тагила.
Подростки смогут по телефону получить консультацию психолога при сложной ситуации в семье и недопонимании со стороны взрослых и любимых людей. Психологи помогут решить проблемы с учебой, при стрессах и депрессиях.
Вся информация строго конфиденциальна, телефон доверия организован Минздравом Свердловской области.
Напомним, из-за пандемии и связанными с ней ограничениями, жители Нижнего Тагила и Свердловской области все чаще стали обращаться за психологической помощью к специалистам.