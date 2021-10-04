В РЭО перечислили лидирующие регионы по обработке коммунальных отходов

Российский экологический оператор (РЭО) назвал регионы — лидеры РФ по доле направленных на обработку твердых коммунальных отходов. Наиболее успешные в этом плане субъекты РФ имеют показатель более 99%.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, возглавляемая им организация занимается поддержкой регионов в том, чтобы к 2030 году они сортировали 100% отходов и снизили объемы их захоронения вдвое, сообщает телеканал «360». «До конца года мы планируем проинвестировать 13 проектов на 6,2 миллиарда рублей в 11 субъектах РФ. В рамках проектов будут построены и модернизированы в том числе объекты по обработке ТКО», — рассказал Буцаев. Согласно статистике РЭО, в первую пятерку регионов, обрабатывающих наибольший объем отходов, входят Московская область (100%), Орловская область (100%), Калужская область (99%), Калмыкия (96,1%) и Костромская область (92,8%). В РЭО также могут обращаться регионы за получением господдержки для целей развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

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