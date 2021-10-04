В топ-20 лучших школ УрФО вошла политехническая гимназия Нижнего Тагила

Данное исследование приурочено к поступлению абитуриентов в лучшие вузы страны. Рейтинг же составляется с опорой на эксклюзивную информацию о приемных кампаниях 2019 и 2020 года, которую предоставляют образовательные учреждения.
Отмечается, что в процессе подготовки рейтингов за текущий год была изучена информация о 220 тысячах выпускников из 20 тысяч школ. Специалисты подготовили списки учебных заведений, которые лидируют по числу выпускников, сумевших поступивших в ведущие вузы России, сообщает управление образования Нижнего Тагила.
Напомним, в конце сентября стало известно, что три учебных заведения, расположенные в Екатеринбурге, попали в рейтинг 100 лучших школ России. Это СУНЦ УрФУ (34 место), гимназия № 9 (41 место) и лицей № 130 (80 место).