В топ-20 лучших школ УрФО вошла политехническая гимназия Нижнего Тагила

В топ-20 лучших школ УрФО вошла политехническая гимназия Нижнего Тагила
В топ-20 лучших школ УрФО вошла политехническая гимназия Нижнего Тагила
Сегодня, 19:16ОбществоФото: 1MI
Политехническая гимназия, расположенная в Нижнем Тагиле, вошла в топ-20 лучших школ Уральского федерального округа и Свердловской области. Седьмое ежегодное исследование проводило рейтинговое агентство RAEX.

Данное исследование приурочено к поступлению абитуриентов в лучшие вузы страны. Рейтинг же составляется с опорой на эксклюзивную информацию о приемных кампаниях 2019 и 2020 года, которую предоставляют образовательные учреждения.

Отмечается, что в процессе подготовки рейтингов за текущий год была изучена информация о 220 тысячах выпускников из 20 тысяч школ. Специалисты подготовили списки учебных заведений, которые лидируют по числу выпускников, сумевших поступивших в ведущие вузы России, сообщает управление образования Нижнего Тагила.

Напомним, в конце сентября стало известно, что три учебных заведения, расположенные в Екатеринбурге, попали в рейтинг 100 лучших школ России. Это СУНЦ УрФУ (34 место), гимназия № 9 (41 место) и лицей № 130 (80 место).

Сюжеты:
Нижний Тагил
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