В топ-20 лучших школ УрФО вошла политехническая гимназия Нижнего Тагила

Отмечается, что в процессе подготовки рейтингов за текущий год была изучена информация о 220 тысячах выпускников из 20 тысяч школ. Специалисты подготовили списки учебных заведений, которые лидируют по числу выпускников, сумевших поступивших в ведущие вузы России, сообщает управление образования Нижнего Тагила.