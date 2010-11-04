Госдума приравняла пиво к алкоголю

В действующем законодательстве пиво и напитки, изготовляемые на егооснове, не относятся к алкоголю. Депутаты предлагают внести в негодополнения, позволяющие отнести эти напитки к алкогольным и ограничить их оборот и производство.

В случае принятия дополнений крепкое пиво с содержанием этилового спиртаболее 5 % запретят к продаже на вокзалах, в аэропортах, оптовыхпродовольственных рынках, объектах военного назначения. Крепкое пивотакже нельзя будет купить в ларьках, киосках, палатках, с лотков.

Одна из целей законопроекта - предупреждение распространения пивногоалкоголизма среди молодого поколения. «На сегодняшний день в стране ростпотребления пива сопровождается увеличением контингента пьющих восновном за счёт детей, подростков и женщин детородного возраста», -цитирует ИТАР-ТАСС Уралодного из авторов инициативы, члена думскогокомитета по экономической политике и предпринимательству ВиктораЗвагельского.

В случае окончательного одобрения проекта в его нынешней редакциипроизводство и оборот пива будет подлежать лицензированию с 1 января2011 года.