Сегодня состоялось официальное открытие южного въезда

На реконструкцию 4,5-километровой трассы выделено 246 миллионов рублей.На сегодняшний день освоено 117 миллионов. Остальные средства будутзатрачены на установку опоры освещения и шумовых экранов. Реконструкциязакончилась раньше намеченного срока. Первоначально открытие былонамечено на 15-е ноября.

По мнению главы города, качество обновленной дороги высокое, и она будетбез серьезных ремонтов полноценно служить тагильчанам лет 10.

Местные жители, наблюдавшие за реконструкцией, настроены болеескептически. Реконструкция дороги, по их словам, шла параллельно эксплуатации:по вновь положенному слою асфальта ездили машины, хотя официально дорогабыла закрыта.

Однако водители довольны качеством трассы. «Классная дорога, ровная.Едешь как будто не в Нижнем Тагиле, а в столице. Разметку хорошо видно –удобно», - делятся впечатлениями автолюбители.