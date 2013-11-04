Адресная доставка по всей Украине – цены еще ниже!

Адресная доставка – это точное прибытие в пункт назначения в точно указанный срок. Наша курьерская служба несет полную ответственность за доставку, мы ценим ваше мнение и постоянных клиентов, поэтому работаем на совесть. Доставка товара, писем, груза проводится в максимально сжатые сроки. Этому способствует скорость, с которой стремится наш курьер к месту назначения. В зависимости от дальности места назначения мы можем доставить груз в любую точку страны в пределах от одного часа до одного дня.

Адресная доставка распространяется на все виды посылок и ручных кладей:

Ценные бумаги, Документы на недвижимость, Личные документы, Ручная кладь, Средний и крупногабаритный груз (условия погрузки и отгрузки обговариваются отдельно), Продукты питания, Товары, купленные в интернет-магазинах.

Мы работаем не только с частными лицами, но и коммерческими организациями, например, со складами бытовой техники, одежды, медикаментов и прочих товаров, которые продаются через интернет.

Курьерские услуги http://courier.adv-sonata.com еще никогда не были столь быстрыми. Это не почтовая доставка, которая может занять несколько дней или даже недель. И это не передача через знакомых, которая не только длится долго, но и не гарантирует сохранность предмета доставки. Мы заключаем специальный договор с заказчиками, в котором прописываем все риски, связанные с доставкой. В случае наступления непредвиденной ситуации: поломка груза, утрата посылки и прочего, мы полностью возмещаем убытки потерпевшей стороны.

Однако стоит заметить, что за все время нашей работы по Украине ни разу наши курьерские услуги не вызывали подобных споров. Это происходит потому, что каждый курьер работает только с одним заказом и не берет другой заказ до тех пор, пока не произведет доставку своего груза к месту. Благодаря такой системе повышается качество обслуживания всех наших клиентов.