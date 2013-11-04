Полиция Нижнего Тагила лично контролирует обитателей местных общежитий

Оно располагается в удаленном районе города. На сегодняшний день в общежитии проживает пятьдесят человек, из которых сорок пять – несовершеннолетних. Они прибыли из различных городов Свердловской области для продолжения образования.

Такие проверки имеют множество задач. Одна из первых – это контроль над исполнением требований Областного закона № 73 от 2009 года (о недопустимости нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей в общественных местах).

Кроме того, сотрудники полиции проводят проверку антитеррористической защищенности здания, предупреждают правонарушения и преступления со стороны несовершеннолетних и в отношении них. Во время проверок инспектора ПДН проводят профилактические беседы, с целью выявления самовольных уходов дети проверяются по списочному составу, -- говорит старший инспектор по делам несовершеннолетних ОП №18 МВД в Нижнем Тагиле.

Добавим, что с целью профилактики преступлений в здании общежития есть опорный пункт. Здесь участковый уполномоченный полиции и инспектор по делам несовершеннолетних ведут прием граждан, а также осуществляют охрану общественного порядка на территории общежития.