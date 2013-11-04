Реабилитационные центры Нижнего Тагила соответствуют национальным стандартам (ФОТО)

Отметим, что три некоммерческие общественные организации, занимающиеся проблемой наркомании и алкоголизма: НОБФ «Независимость», БФ «Исход» и АНО «Восхождение» успешно прошли сертификацию на соответствие национальному стандарту ГОСТ, сообщает пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив «Вместе».

В течение недели сотрудники фондов готовили необходимый пакет документов для диагностического аудита, а также прошли обучение в рамках сертификации реабилитационных центров. Специально для этого были приглашены эксперты ОО «ЦПГИ Открытое Общество». Бирюков Артём (исполнительный директор, Москва) и Мельников Евгений (член экспертной комиссии, Калининград).

Фотографии предоставлены пресс-службой ЦПГИ

Эксперты «Открытого Общества» проводят мероприятия, направленные на определение соответствия данных реабилитационных центров Национальному стандарту ГОСТ «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные виды социальных услуг».

Сертификация, к слову, представляет собой ряд мероприятий, в которые входит сбор нормативно-технической документации деятельности реабилитационных центров, проведение обучения специалистов центров нормам Национального стандарта, социологическое исследование участников программ социальной реабилитации, а также интервью с руководителями центров.

Фотографии предоставлены пресс-службой ЦПГИ

Стандартизация сегодня играет огромную роль в экономической и социальной жизни общества. По своим задачам стандартизация значительно выходит за рамки сферы технического регулирования – она является основой инновационного развития страны. Развитие любой отрасли, любого профессионального сообщества невозможно без становления системы соответствующих профессиональных стандартов, а национальный стандарт для реабилитационных центров – это свод правил, обеспечивающих профессиональную состоятельность и конкурентную способность данных организаций.