Ведь, прогуливаясь между полками с товаром, мы регулярно слышим рекламные аудиролики, которые непременно заставляют нас обратить на себя внимание, или же наши взгляды то и дело приковывают большие яркие баннеры, рассказывающие нам о новинках или акциях рынка.

Реклама в супермаркетах – очень выгодный способ привлечь внимание широкой и платежеспособной целевой аудитории. Мало того, реклама в супермаркетах позволяет потребителю сориентироваться среди широкого ассортимента товаров и сделать выбор в пользу рекламируемого товара, ведь в наше время широкий выбор наименований довольно часто путает покупателя, заставляя его выбирать между предлагаемыми продуктами. Благодаря рекламе в супермаркетах потребитель может не затягивать с приобретением товара, а купить его сразу же, не откладывая на потом. Особенно выгодно это в случае выхода на рынок нового продукта – ведь, если заявить о новинке и акции, то люди непременно заинтересуются новым продуктом.

Если говорить о рекламе продуктов в супермаркетах, то очень действенным способом продвинуть товар является проведение дегустаций. Ведь это дает возможность потребителю не только узнать о новом товаре, но еще и самостоятельно его испробовать и узнать о его качествах и свойствах. Это непременно повышает доверие и предоставляет потребителю возможность приобрести продукт сразу же. Благодаря дегустациям всегда намного повышаются продажи. Очень часто во время дегустаций промоутер консультирует покупателя, рассказывая о свойствах и преимуществах рекламируемого им товара, убеждая приобрести продукт.

Возвращаясь ко внутренней рекламе http://indoor.adv-sonata.com/ в супермаркетах, стоит обратить внимание на рекламу на видеомониторах, расположенных в залах магазина или рядом с кассами. Стоя в очереди, человек смотрит по сторонам, и яркие видеоролики обязательно цепляют его внимание и создают довольно продолжительный зрительный контакт.