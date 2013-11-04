Сегодня в России отмечают День народного Единства! В Нижнем Тагиле особая программа

Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. Она была поддержана думским комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приобрела статус думской инициативы. 29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично поддержал инициативу Думы установить празднование 4 ноября.

Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру заявил Патриарх Алексий.

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества».

Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась. Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции.

Тагильчане сегодня в 12:00 соберутся в деревне Усть-Утка на торжественном митинге, посвященном Дню народного Единства. В нем примут участие и Яков Силин, и Сергей Носов, и Виктор Шептий, и епископ Иннокентий, и Имам – Фанис Галеев.

Празднование мероприятия, по словам Сергея Константиновича, несмотря на погоду, не должно обременять, не должно казаться «обязаловкой». Именно поэтому для тагильчан – гостей и участников – будут созданы все условия для того, чтобы с комфортом добраться до места. Кроме того, будет возможность согреться в любом из предоставленных автобусов, в местном клубе. Кстати, при образовании гололеда трасса будет посыпана специальной насыпью.

О времени проведения самых разных мероприятий в честь Дня народного Единства пользователи TagilCity.ru могут ознакомиться в разделе Афиши на 4 ноября.