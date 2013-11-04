Тагильчане выступили против незаконной остановки на перекрестке улиц Мира-Строителей

Тагильчане недовольны вечно антисанитарией, которую после себя оставляют водители. Кроме того, маршрутки нарушают предусмотренное ПДД расстояние между припаркованным транспортом и пешеходным переходом (5 метров). Газель, очевидно, весьма массивна – загораживает обзор как для водителей, так и для самих пешеходов.