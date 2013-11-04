Тагильчане выступили против незаконной остановки на перекрестке улиц Мира-Строителей
4 ноября 2013, 10:30Общество
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Стало известно, что тагильчане, жители Ленинского района, регулярно жалуются на водителей маршрутных газелей, которые в качестве своей конечной остановки выбрали часть улицы Мира на пересечении с проспектом Строителей.
Тагильчане недовольны вечно антисанитарией, которую после себя оставляют водители. Кроме того, маршрутки нарушают предусмотренное ПДД расстояние между припаркованным транспортом и пешеходным переходом (5 метров). Газель, очевидно, весьма массивна – загораживает обзор как для водителей, так и для самих пешеходов.
Так, активисты общественного движения «Тагил без ям» направили обращение к Геннадию Мальцеву, главе администрации Ленинского района, с просьбой потребовать от компании-перевозчика оборудовать конечную остановку. А в качестве альтернативы активисты предлагают установить специальный остановочный комплекс на базе просторного парковочного кармана, который находится недалеко от проспекта Строителей.
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