Внутренние паспорта в России могут перестать выдавать уже в 2016 году
4 ноября 2013, 08:40ОбществоЕвгения
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ФМС предложила уже в 2016 году полностью отказаться от от выдачи россиянам внутренних паспортов. А переход на десятилетние пластиковые карты с фотографиями и чипами может начаться с пилотных регионов уже через полтора года. Об этом сообщает РИА «Новости».
После вступления в силу настоящего федерального закона выдача паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, прекращается цитирует агентство доработанный законопроект ФМС.
Прежняя версия документа предусматривала переходный период до начала 2025 года.
Выдача внутренних паспортов, согласно законопроекту, должна прекратиться по всей России с начала 2016 года. При этом пилотный проект по выдаче карт стартует на полгода раньше — с середины 2015 года и охватит регионы, которые предстоит определить федеральному правительству.
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