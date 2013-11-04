Внутренние паспорта в России могут перестать выдавать уже в 2016 году

Выдача внутренних паспортов, согласно законопроекту, должна прекратиться по всей России с начала 2016 года. При этом пилотный проект по выдаче карт стартует на полгода раньше — с середины 2015 года и охватит регионы, которые предстоит определить федеральному правительству.