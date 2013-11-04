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Внутренние паспорта в России могут перестать выдавать уже в 2016 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Внутренние паспорта в России могут перестать выдавать уже в 2016 году

4 ноября 2013, 08:40ОбществоЕвгения
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