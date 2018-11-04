3 человека были эвакуированы из горящего дома в Каменске-Уральском
Сегодня, 10:00ОбществоФото: pxhere.com
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Ранним утром в Каменске-Уральском загорелась квартира в жилом доме. В пожаре никто не пострадал, спасатели эвакуировали трёх человек.
3 ноября в 5:35 утра поступило сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома на бульваре Комсомольский в Каменске-Уральском. Прибывшая на место происшествия пожарная команда эвакуировала по лестничным маршам 3 человек.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», пострадавших среди людей нет. Площадь возгорания составила 10 кв. метров, на которых было повреждено домашнее имущество.
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