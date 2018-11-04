3 человека были эвакуированы из горящего дома в Каменске-Уральском

3 ноября в 5:35 утра поступило сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома на бульваре Комсомольский в Каменске-Уральском. Прибывшая на место происшествия пожарная команда эвакуировала по лестничным маршам 3 человек.