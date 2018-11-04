780 обманутых дольщиков 6 ноября получат ключи от новых квартир в Екатеринбурге

Жилой комплекс «Первый Николаевский» стал первым на территории Свердловской области объектом, с которым возникли крупные проблемы в плане выполнения обязательства перед дольщиками. Квартир здесь ожидали 780 человек.

6 ноября в 15:00 глава Свердловской области Евгений Куйвашев и администрации Екатеринбурга Александр Высокинский будут вручать ключи обманутым пайщикам. Подобное действие стало возможным в результате выполнения поручения Владимира Путина по оказанию помощи тем людям, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.