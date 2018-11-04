780 обманутых дольщиков 6 ноября получат ключи от новых квартир в Екатеринбурге
Сегодня, 11:00ОбществоФото: pixabay.com
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В ближайший вторник дольщики ЖК «Первый Николаевский» получат ключи от своих новых квартир. В церемонии примут участие губернатор Евгений Куйвашев и глава городской администрации Александр Высокинский.
Сюжеты: Екатеринбург
Жилой комплекс «Первый Николаевский» стал первым на территории Свердловской области объектом, с которым возникли крупные проблемы в плане выполнения обязательства перед дольщиками. Квартир здесь ожидали 780 человек.
6 ноября в 15:00 глава Свердловской области Евгений Куйвашев и администрации Екатеринбурга Александр Высокинский будут вручать ключи обманутым пайщикам. Подобное действие стало возможным в результате выполнения поручения Владимира Путина по оказанию помощи тем людям, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», для граждан, вложивших в ЖК «Первый Николаевский» свои средства, были построены два многоквартирных дома.
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