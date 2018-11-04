Благоустройство улицы Гробова начато в Верхней Туре

На проект выделено 32 млн рублей. Согласно плану, строительство дороги будет завершено в августе 2019 года. На участке от ул. Иканина до ул. 8 Марта будет проложена асфальтированная дорога, установлен бордюр, фонари и тротуар для пешеходов.