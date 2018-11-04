Благоустройство улицы Гробова начато в Верхней Туре

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В рамках программы «Строительство, развитие и содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» на ул. Гробова в Верхней Туре началось благоустройство.
На проект выделено 32 млн рублей. Согласно плану, строительство дороги будет завершено в августе 2019 года. На участке от ул. Иканина до ул. 8 Марта будет проложена асфальтированная дорога, установлен бордюр, фонари и тротуар для пешеходов.
На данный момент на площадку завезли щебень и начали работы по подготовке щебеночного полотна. Подрядчик будет работать до наступления холодов, основная масса работы будет перенесена на следующий год, пишет портал «Мой город».
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