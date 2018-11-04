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Дочь пресс-атташе Свердловской полиции подозревается в построении финансовой пирамиды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дочь пресс-атташе Свердловской полиции подозревается в построении финансовой пирамиды

Сегодня, 10:30ОбществоФото: Страница Кристины Горбуновой в Instagram/ instagram.com/pro100.kristi
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