Дочь пресс-атташе Свердловской полиции подозревается в построении финансовой пирамиды

В группе социальной сети «ВКонтакте» под названием «Омбудсмен полиции» появилась информация о том, что Кристина Горбунова, которая является дочерью пресс-атташе областной полиции полковника Горелых, организовала группу, активно продвигающую финансовую пирамиду AirbitClub Pro100Business и заманивающую туда новых членов. Автор поста о махинациях Кристины Горбуновой сообщает о том, что из-за деятельности организованной ею группы пострадали не только жители Урала, но и всей страны.