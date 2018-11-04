Дочь пресс-атташе Свердловской полиции подозревается в построении финансовой пирамиды
Дочь руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, Кристину, пользователи социальных сетей подозревают в построении и активном продвижении финансовой пирамиды AirbitClub Pro100Business.
В группе социальной сети «ВКонтакте» под названием «Омбудсмен полиции» появилась информация о том, что Кристина Горбунова, которая является дочерью пресс-атташе областной полиции полковника Горелых, организовала группу, активно продвигающую финансовую пирамиду AirbitClub Pro100Business и заманивающую туда новых членов. Автор поста о махинациях Кристины Горбуновой сообщает о том, что из-за деятельности организованной ею группы пострадали не только жители Урала, но и всей страны.
По информации URA.ru, в ГУ МВД России по Свердловской области, появившуюся информацию не прокомментировали. Источник информационного агентства в правоохранительных органах сообщил журналистам, что слухи о причастности дочери Валерия Горелых к деятельности финансовой пирамиды гуляют в интернете давно и доверять им не стоит.