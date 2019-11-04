Нижний Тагил оказался в числе аутсайдеров по качеству жизни в городе

Согласно разработанному министерством индексу качества оценивались все 1114 городов России. Среди крупных городов с населением от 250 тысяч до 1 млн человек Нижний Тагил оказался в числе неблагоприятных для проживания.

Города оценивались по 36 индикаторам, характеризующих жильё, улично-дорожную сеть, озеленение, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру и общегородское пространство.

В исследовании Министерство строительства учитывала собственные данные, а также данные других ведомств Роспотребнадзора, МВД, картографических, географических систем. Кроме того, часть информации бралась из социальных сетей.

По итогу Нижний Тагил набрал 167 баллов из возможных 360. При этом города, набравшие менее 180 баллов, считаются неблагоприятными для проживания, выше 180 — благоприятными.