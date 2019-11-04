«Свадьба слепых» и «непонятная» выставка. Как прошла «Ночь искусств» в Нижнем Тагиле

Музей изобразительных искусств в честь своего юбилея провёл серию детских мастер-классов, которые объединила тема Дня Рождения. Ребята рисовали открытки, делали игрушки из воздушных шаров и строили большой картонный торт.

На музыкальном интерактиве выступили музыканты группы «Барабаним вместе». Они рассказали рассказали о своих инструментах и важности ритма в мелодии. Также свои номера исполнили ученики музыкальных школ и детских школ.

В музее ИЗО лекцию о своём творчестве провёл молодой художник Илья Вьюгов. Он рассказал об уральском фольклоре и том, как научится соединять и использовать разные стили. В заключении Илья предложил гостям украсить орнаментом, композицию с изображением статуи Венеры. Напомним, в октябре Илья Вьюгов украсил рисунком стену жилого дома на улице Фрунзе.

В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» работали десятки творческих площадок с лекциями, мастер-классами и театральными постановками. Гостям предложили узнать назначение предметов на «непонятной выставке», сделать текстильную брошь, восточный оберег — шар Тэмари и экологическую кормушку для птиц.

В музее природы и охраны окружающей среды для юных посетителей прошёл детский творческий лекторий. Кроме того, на мастер-классах ребята познакомились с техникой дриппинг, изготовили травянчика и мансийский оберег. Всех гостей ждала фотозона «Ровесники мамонта».

Любителей театра ждали постановки новые постановки, моноспектакли и философские спектакли. Такой, например, под названием «Зверушкины истории» показала театральная студия «Зеркало».

Артисты Нижнетагильского драматического театра «оживили» картину Митрофана Берингова «Свадьба слепых».