«Свадьба слепых» и «непонятная» выставка. Как прошла «Ночь искусств» в Нижнем Тагиле
Накануне в Нижнем Тагиле прошла всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году участие в ней приняли около тысячи гостей. Их ждали мастер-классы, лекции и театральные постановки.
Музей изобразительных искусств в честь своего юбилея провёл серию детских мастер-классов, которые объединила тема Дня Рождения. Ребята рисовали открытки, делали игрушки из воздушных шаров и строили большой картонный торт.
На музыкальном интерактиве выступили музыканты группы «Барабаним вместе». Они рассказали рассказали о своих инструментах и важности ритма в мелодии. Также свои номера исполнили ученики музыкальных школ и детских школ.
В музее ИЗО лекцию о своём творчестве провёл молодой художник Илья Вьюгов. Он рассказал об уральском фольклоре и том, как научится соединять и использовать разные стили. В заключении Илья предложил гостям украсить орнаментом, композицию с изображением статуи Венеры. Напомним, в октябре Илья Вьюгов украсил рисунком стену жилого дома на улице Фрунзе.
В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» работали десятки творческих площадок с лекциями, мастер-классами и театральными постановками. Гостям предложили узнать назначение предметов на «непонятной выставке», сделать текстильную брошь, восточный оберег — шар Тэмари и экологическую кормушку для птиц.
В музее природы и охраны окружающей среды для юных посетителей прошёл детский творческий лекторий. Кроме того, на мастер-классах ребята познакомились с техникой дриппинг, изготовили травянчика и мансийский оберег. Всех гостей ждала фотозона «Ровесники мамонта».
Любителей театра ждали постановки новые постановки, моноспектакли и философские спектакли. Такой, например, под названием «Зверушкины истории» показала театральная студия «Зеркало».
Артисты Нижнетагильского драматического театра «оживили» картину Митрофана Берингова «Свадьба слепых».
Егор Спиридонов, артист драмтеатра, представил зрителям спектакль одного актёра под названием «Ты, Рассея моя, Рассея». А труппа Молодёжного театра устроила читку пьесы «Кроткая» по рассказу Достоевского.