Тагильский полицейский пожаловался на условия труда

По словам мужчины, он отработал в субботу, 2 ноября, до позднего вечера. Отдохнув в воскресенье, полицейский запланировал на следующий день провести время с семьёй. Однако 4 ноября его вновь вызвали на работу.

С 09:00 на службу за 40 т. р., это прикол какой-то. Ради чего все это, слов нет просто… жена говорит «сломает мне что нибудь»,пишет полицейский.

Кроме того, мужчина жалуется на отсутствие компьютеров — все бумаги заполняются от руки, и на неотремонтированные кабинеты:

В кабинете свежее, чем на улице, обратившимся за помощью приятнее на улице давать объяснения.

При этом мужчина не уточняет номер отделения, где работает, но сообщает, что собирается увольняться:

Премий нет, 13-й [зарплаты] нет, да ничего нет. Спасибо, хватит — увольняюсь!