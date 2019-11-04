Тагильский полицейский пожаловался на условия труда

Полицейский из Нижнего Тагила в группе «Омбудсмен полиции» пожаловался на работу в ведомстве.
По словам мужчины, он отработал в субботу, 2 ноября, до позднего вечера. Отдохнув в воскресенье, полицейский запланировал на следующий день провести время с семьёй. Однако 4 ноября его вновь вызвали на работу.
С 09:00 на службу за 40 т. р., это прикол какой-то. Ради чего все это, слов нет просто… жена говорит «сломает мне что нибудь»,пишет полицейский.
Кроме того, мужчина жалуется на отсутствие компьютеров — все бумаги заполняются от руки, и на неотремонтированные кабинеты:
В кабинете свежее, чем на улице, обратившимся за помощью приятнее на улице давать объяснения.
При этом мужчина не уточняет номер отделения, где работает, но сообщает, что собирается увольняться:
Премий нет, 13-й [зарплаты] нет, да ничего нет. Спасибо, хватит — увольняюсь!
В МУ МВД «Нижнетагильское» обещали TagilCity.ru предоставить комментарий по данной публикации по официальному запросу.