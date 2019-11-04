Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днём народного единства

Уважаемые тагильчане! Поздравляю вас с государственным праздником — Днем народного единства! Дата 4 ноября 1612 года возвращает нас к героическим страницам отечественной истории, когда народное ополчение освободило Москву от интервентов, отстояв независимость нашей страны. Был положен конец Смутному времени и внутреннему разделению России. События четырехвековой давности продемонстрировали историческую мудрость нашего народа, стали примером его беззаветной преданности Отечеству. Патриотическое движение сплотило представителей разных слоев общества и вероисповеданий. Единение народа позволило отстоять независимость Родины, вывести страну из глубокого кризиса, заложить основы великой державы. Без этой сплоченности не было бы мощного государства, его мирных и ратных побед, не удалось бы сохранить его богатейшую историю и культуру. День народного единства — дань признательности защитникам Отечества за тот подвиг, который они совершили по имя нашей Родины и ее будущего. Желаю вам нерушимой веры в великое предназначение России, созидательного настроя, успехов в работе, энергии для добрых дел. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!