«Водоканал-НТ» обратился в полицию из-за трубы на Черноисточинском пруду
Сегодня, 18:21ОбществоФото: Алексей Балыбердин/vk.com/id68761857
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран обратился в полицию с просьбой разобраться с незаконной порчей муниципального имущества. Речь идёт об отверстии в трубе от шламонакопителя, пишет на своей странице в соцсети депутат Госдумы Алексей Балыбердин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прошу также установить виновных в этом деянии лиц, и дать юридическую оценку последствий. ООО «Водоканал-НТ» не использует шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле с 15 ноября 2018 года,говорится в заявлении.
Также из заявления следует, что о повреждении трубы руководство трубы узнало из публикации ОД «Тагил за перемены». На видео, записанном общественниками, видно некое отверстие, вырезанное специальным инструментом. Оно находится глубоко в трубе, и через него стекает вода. Авторы ролика считают, что таким образом «Водоканал» пытается скрыть несанкционированный сброс воды.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей