«Водоканал-НТ» обратился в полицию из-за трубы на Черноисточинском пруду

Прошу также установить виновных в этом деянии лиц, и дать юридическую оценку последствий. ООО «Водоканал-НТ» не использует шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле с 15 ноября 2018 года,говорится в заявлении.

Также из заявления следует, что о повреждении трубы руководство трубы узнало из публикации ОД «Тагил за перемены». На видео, записанном общественниками, видно некое отверстие, вырезанное специальным инструментом. Оно находится глубоко в трубе, и через него стекает вода. Авторы ролика считают, что таким образом «Водоканал» пытается скрыть несанкционированный сброс воды.