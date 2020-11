Астрологи рекомендуют быть осторожнее некоторым знакам зодиака 5 ноября

Некоторым знакам зодиака следует быть осторожнее 5 ноября, а другим предстоит волнительный день.

Овен Хороший день для овнов. Лучше всего будет получаться умственный труд. Ваши способности по анализу и обработке информации будут усилены. Можете браться за самые сложные проекты, требующие глубокого изучения. От вас не скроется даже самая мелкая деталь. Хорошее время для изменения облика. Посетите косметический салон или приобретите необычный предмет гардероба. Вечер лучше провести в веселой атмосфере в кругу друзей и близких. Телец Интересный день для представителей знака. Вы будете выбирать для себя цели, сопряженные с множеством сложностей, но целеустремленность поможет добиться желаемого. Могут неожиданно возникнуть новые деловые связи, которые приведут к долгосрочному деловому партнерству. Вам следует побольше уделять времени отдыху. Займитесь спортом или пройдитесь по магазинам. Можете устроить загородную поездку с друзьями или вашей второй половинкой. Близнецы Предстоит множество переживаний. Даже мелочи будут заставлять вас испытывать негативные эмоции. То, на что раньше не обратили бы и внимания, в этот день будет очень сильно влиять на ваше настроение. Могут возникнуть проблемы с финансовыми вопросами. Постарайтесь избегать работы с деньгами. Свои личные средства тоже следует поберечь и избежать любых трат. Вечер лучше провести в спокойной атмосфере, без шумных компаний. Рак Благоприятный день для раков. В первой половине дня выполните всю текущую работу. После обеда влияние позитивных тенденций будет очень сильным. Вам удастся достичь таких результатов, которые превзойдут все ваши ожидания. Удачными могут быть крупные сделки. Не исключено, что вы получите премию за результаты вашего труда. Можете решиться на крупные приобретения, которые раньше откладывали. Займитесь физическими упражнениями и посетите тренажерный зал. Не исключено, что в этот день вы задумаетесь о приобретении домой спортивного тренажера. Лев Непростой день для львов. Много пойдет не по плану, а вы будете к этому не готовы. Появятся нерешенные дела, которые придется наверстывать. Лучше отложите это на более благоприятный период и делайте то, что сможете. Не всё будет гладко в общении с родственниками. Вы будете огорчены неудачным днем и можете нагрубить. Лучше избегайте подобного общения. Вечер подходит для спокойных прогулок в одиночестве. Дева Сложный день. Утром будет казаться, что всё складывается хорошо, но после обеда начнется влияние негативных тенденций. Не работайте с важными документами и не занимайтесь сопровождением сделок. Велика вероятность допустить крупную ошибку, которая приведет к большим потерям. Осторожнее обращайтесь с острыми предметами. Велика вероятность уколов и порезов, которые будут сложно заживать из-за инфекции. Воздержитесь от отдыха, связанного с распитием спиртных напитков. Весы У весов получится проявить фантазию. Нестандартные выходы из сложившейся ситуации будут вам даваться легко. Получится добиться расположения коллег по работе. Вам могут предложить более высокую должность или выписать премию. Постарайтесь навести порядок в своих планах. Разберитесь с бюджетом и перспективами, составьте последовательность ваших дел на ближайшее время. Вечером вас может пригласить на романтическую встречу ваша вторая половинка. Скорпион Неплохой день. Лучше не беритесь за рутинную работу, а сосредоточьтесь на общении. Поиск деловых партнеров, переговоры и сделки пройду очень удачно. Ваши собеседники будут приятно удивлены тем, что вы заботитесь не только о своих интересах. Вас могут пригласить на необычные мероприятия, которые вы ранее не посещали. Не отказывайтесь, возможно у вас появится множество необычных знакомств. Мероприятие может продлиться дольше чем вы думаете, и вы хорошо проведете вечер. Стрелец Стрельцам следует быть осторожнее. В этот день вы подвержены риску совершить ошибку в выборе деловых партнеров. Лучше воздержитесь от заключения сделок и проведения переговоров. Не делитесь своими планами и секретами с малознакомыми людьми, высока вероятность, что вас попытаются обмануть. Из-за сложного дня вам захочется почувствовать заботу и уют. Лучше всего провести время с близкими родственниками. Можете устроить ужин в кругу семьи. Козерог Козероги будут крайне общительны в этот день. Некоторым даже может показаться, что вы назойливы. Не исключены небольшие конфликты с коллегами. Вы будете очень нуждаться в слушателе, который вас поймет. Найдите его в близком кругу друзей или родных. Не следует заниматься физическими упражнениями. Можете запланировать диету. Вечер лучше провести с вашей второй половинкой. Попытайтесь создать атмосферу уюта, и ваш партнер окружит вас заботой и пониманием. Водолей Неблагоприятный день. Вы будете раздражительны. Вас будет выводить из себя нерасторопность коллег, из-за чего могут возникнуть серьезные конфликты. Постарайтесь не усугублять ситуацию, а позднее обязательно принесите извинения за свое поведение. Несмотря на неудачное развитие отношений с окружающими, вы будете успешны в делах. Постарайтесь побольше выполнять работу, которая не требует помощников. Вам следует успокоиться и посетить расслабляющие процедуры. Можете нанести визит массажисту и сходить в бассейн. Рыбы День пройдет спокойно. Не стройте крупных планов, у вас не получится добиться головокружительных успехов в карьере. Однако с ежедневными обязанностями вы справитесь хорошо. Хороший день для начала чего-то нового. Если давно откладывали, то стоит приобрести абонемент в тренажерный зал или бассейн. Не лишним будет взять за привычку устраивать периодические пробежки. В отношениях с вашей второй половинкой вам преподнесут мелкий, но приятный сюрприз. Вы ощутите, что не ошиблись в выборе.

