Добровольцам-свердловчанам бесплатно поставят прививки от COVID-19

Вакцину привезут в конце ноября, а вакцинация стартует до конца года.
По словам Крекова, добровольную и бесплатную вакцинацию желающих привиться от COVID-19 начнут с вакцины центра Гамалеи «Спутник V». Позже начнут вакцинацию «Вектором».
У каждой из них есть плюсы и минусы, но каждая из них показала свою эффективность,сказал Креков.
Также замгубернатора отметил, что за прошлую неделю выросло число пациентов с коронавирусом средней тяжести, а их время пребывания в больнице увеличилось.
Напомним, в Нижнем Тагиле с начала пандемии выявили 2472 случаев заболевания COVID-19, а в Свердловской области — 37 049.