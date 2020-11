Добровольцам-свердловчанам бесплатно поставят прививки от COVID-19

В Свердловскую область привезут 3 700 доз вакцины от коронавируса, добровольцам их поставят бесплатно. Об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

Вакцину привезут в конце ноября, а вакцинация стартует до конца года. По словам Крекова, добровольную и бесплатную вакцинацию желающих привиться от COVID-19 начнут с вакцины центра Гамалеи «Спутник V». Позже начнут вакцинацию «Вектором». У каждой из них есть плюсы и минусы, но каждая из них показала свою эффективность,сказал Креков. Также замгубернатора отметил, что за прошлую неделю выросло число пациентов с коронавирусом средней тяжести, а их время пребывания в больнице увеличилось. Напомним, в Нижнем Тагиле с начала пандемии выявили 2472 случаев заболевания COVID-19, а в Свердловской области — 37 049. В Нижнем Тагиле за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом

