Добровольцам-свердловчанам бесплатно поставят прививки от COVID-19

Добровольцам-свердловчанам бесплатно поставят прививки от COVID-19

Сегодня, 11:59ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловскую область привезут 3 700 доз вакцины от коронавируса, добровольцам их поставят бесплатно. Об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

Вакцину привезут в конце ноября, а вакцинация стартует до конца года.

По словам Крекова, добровольную и бесплатную вакцинацию желающих привиться от COVID-19 начнут с вакцины центра Гамалеи «Спутник V». Позже начнут вакцинацию «Вектором».

У каждой из них есть плюсы и минусы, но каждая из них показала свою эффективность,сказал Креков.

Также замгубернатора отметил, что за прошлую неделю выросло число пациентов с коронавирусом средней тяжести, а их время пребывания в больнице увеличилось.

Напомним, в Нижнем Тагиле с начала пандемии выявили 2472 случаев заболевания COVID-19, а в Свердловской области — 37 049.

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