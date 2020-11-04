У владельца уральского завода по производству вакцины от COVID-19 выявили инфекцию

У владельца уральского завода по производству вакцины от COVID-19 выявили инфекцию

Сегодня, 12:25ОбществоPhoto: страница Александра Петрова во "ВКонтакте"
Депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, который занимается производством вакцин от коронавируса, заболел COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Петров владеет заводом «Медсинтез» в Новоуральске.

Пуля догнала. Вирус прилетел. С февраля с ним в прятки играл, работать надо было,пишет Петров.

Депутат жалуется на хроническое недосыпание и большое количество работы. Он отмечает, что строго соблюдал меры предосторожности.

Во время заседаний приходилось проводить в зале по четыре-шесть часов. Петров усилил профилактику до «нормы инструкции по лечению РНК-вируса». Почувствовав себя плохо, он сдал анализы. После того, как был получен положительный результат на COVID-19, Петров обратился к врачу, прошел компьютерную томографию и ушел на самоизоляцию.

Парламентарий рассказал, что исследования показали один процент поражения легких и он испытывает слабость.

Напомним, в октябре на заводе «Медсинтез» в Новоуральске начали разработку вакцины от COVID-19. Вакцина «Урал» станет четвертой в России, она будет разработана по другой технологии.

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