У владельца уральского завода по производству вакцины от COVID-19 выявили инфекцию

Депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, который занимается производством вакцин от коронавируса, заболел COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Петров владеет заводом «Медсинтез» в Новоуральске. Пуля догнала. Вирус прилетел. С февраля с ним в прятки играл, работать надо было,пишет Петров. Депутат жалуется на хроническое недосыпание и большое количество работы. Он отмечает, что строго соблюдал меры предосторожности. Во время заседаний приходилось проводить в зале по четыре-шесть часов. Петров усилил профилактику до «нормы инструкции по лечению РНК-вируса». Почувствовав себя плохо, он сдал анализы. После того, как был получен положительный результат на COVID-19, Петров обратился к врачу, прошел компьютерную томографию и ушел на самоизоляцию. Парламентарий рассказал, что исследования показали один процент поражения легких и он испытывает слабость. Напомним, в октябре на заводе «Медсинтез» в Новоуральске начали разработку вакцины от COVID-19. Вакцина «Урал» станет четвертой в России, она будет разработана по другой технологии. На Урале разрабатывают вакцину от коронавируса

