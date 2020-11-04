У владельца уральского завода по производству вакцины от COVID-19 выявили инфекцию

Во время заседаний приходилось проводить в зале по четыре-шесть часов. Петров усилил профилактику до «нормы инструкции по лечению РНК-вируса». Почувствовав себя плохо, он сдал анализы. После того, как был получен положительный результат на COVID-19, Петров обратился к врачу, прошел компьютерную томографию и ушел на самоизоляцию.