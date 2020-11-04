В Нижнем Тагиле между жителями двора и столовой на Вагонке идет «война» за парковку

У меня на здании пишут надписи дети, плюют в окна. Люди сидят, они стучатся в окна, открывают двери и кидают яйца. Машины мне с трех сторон измяли фасад здания. Я сама подъехать к нему не могу. И я решила сделать ограждение по той территории, которая принадлежит мне,рассказывает Татьяна Казанцева.