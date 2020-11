В Нижнем Тагиле между жителями двора и столовой на Вагонке идет «война» за парковку

В Нижнем Тагиле владелица ресторана «Юбилейный» во дворе дома на улице Юности, 39А устанавливает забор на территории детской площадки и парковки, сообщили местные жители. Кроме того, из заведения даже по ночам доносится громкая музыка.

Владелица ресторана «Юбилейный» творит самоуправство. Она решила оградить свое увеселительное заведение на улице Юности, 39А и, по всей видимости, считает, что ее территория больше, чем утверждает Публичная кадастровая карта Росреестра, рассказала TagilCity.ru жительница дома. Схема расположения ресторана и его территория Photo: TagilCity.ru Девушка объяснила, что забор будет захватывать часть детской площадки, а также парковку, где жители близлежащих домов ставят свои автомобили. Проезд во двор останется только с двух сторон, а сквозного, через территорию ресторана — не будет. Соответственно, к своим парковкам, по словам девушки, жильцы подъехать не смогут. Более того, из-за возведения забора жители лишаются пожарного проезда, а из-за узких дорог при возникновении чрезвычайной ситуации два автомобиля не смогут разъехаться, утверждает женщина. К тому же, автомобили придется ставить возле домов, но это сделать затруднительно, так как через дорогу располагается высокий бордюр, который, по словам жительницы двора, придется сносить. Напротив дома располагается высокий бордюр Photo: TagilCity.ru Девушка отмечает, что некоторые автовладельцы стали ставить транспорт возле подъездов. Днем ситуация выглядит не так плохо, как вечером, когда жильцы возвращаются домой. Жители ставят авто у подъездов Photo: TagilCity.ru Они работают до шести утра, до последнего клиента. Из этой обычной столовой, которая является таковой по документам, они делают что-то вроде «Олимпа». Тут гулять все будут. Она (владелица ресторана — прим.ред.) и хочет забором огородиться, чтобы ей не мешали, рассказала TagilCity.ru местная жительница. Проезды будут загорожены со всех сторон Photo: TagilCity.ru Она добавила, что у владелицы не совпадают документы с планом межевания, а потому забор она устанавливает незаконно. Как рассказала TagilCity.ru владелица «Юбилейного» Татьяна Казанцева, она является собственницей столовой с теплым пристроем. Она выкупила территорию площадью 2,8 тысячи квадратных метра в 2019 году у администрации города. У меня на здании пишут надписи дети, плюют в окна. Люди сидят, они стучатся в окна, открывают двери и кидают яйца. Машины мне с трех сторон измяли фасад здания. Я сама подъехать к нему не могу. И я решила сделать ограждение по той территории, которая принадлежит мне,рассказывает Татьяна Казанцева. Татьяна добавила, что вызывала специалистов из кадастрового отдела. Они обозначили границы территории. Владелица кафе подчеркнула, что в администрации города ей объяснили, что согласовывать установку ограждения на собственной территории не требуется. Это обусловлено тем, что высота забора не достигает 2,2 метра. Именно с этой величины требуется согласование.

