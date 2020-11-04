В России предложили ввести ограничение для защиты пенсионеров от мошенников

Суточный лимит в десять тысяч рублей на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров предложили ввести главе центробанка Эльвире Набиуллиной. Цель инициативы — обезопасить пожилых людей от переводов своих средств телефонным мошенникам.
Автор инициативы — общественник движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов уточняет, что данное ограничение сможет предотвратить единовременное списание денег со счетов пенсионеров.
Напомним, в конце октября в Екатеринбурге произошел очередной случай телефонного мошенничества, аферисты убедили пенсионерку отдать им более четырех миллионов рублей.