В уральском городе скорую помощь отдают на аутсорсинг

В Каменске-Уральском скорую помощь отдают на аутсорсинг, информация размещена на портале Госзакупок. Для службы скорой помощи города ищут 20 автомобилей и водителей на них. Про данным конкурса, 18 основных и два резервных автомобиля будут обслуживать две подстанции города с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. Машины должны быть выпущены не раньше 2020 года, иметь пробег не более 500 километров. Исполнителю будет выплачено 384 215 832 рубля. Напомним, в Нижнем Тагиле работники городской станции скорой помощи выступили против решения Минздрава области о передаче организации в частные руки. В Нижнем Тагиле медики скорой помощи выступили против передачи в частные руки

