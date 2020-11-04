В уральском городе скорую помощь отдают на аутсорсинг

В уральском городе скорую помощь отдают на аутсорсинг

Сегодня, 13:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Каменске-Уральском скорую помощь отдают на аутсорсинг, соответствующая информация размещена на портале Госзакупок.

В Каменске-Уральском скорую помощь отдают на аутсорсинг, информация размещена на портале Госзакупок.

Для службы скорой помощи города ищут 20 автомобилей и водителей на них.

Про данным конкурса, 18 основных и два резервных автомобиля будут обслуживать две подстанции города с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Машины должны быть выпущены не раньше 2020 года, иметь пробег не более 500 километров. Исполнителю будет выплачено 384 215 832 рубля.

Напомним, в Нижнем Тагиле работники городской станции скорой помощи выступили против решения Минздрава области о передаче организации в частные руки.

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