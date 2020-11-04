В уральском приюте зоозащитники обнаружили больных и недокормленных собак и кошек

При проверке были выявлены большие нарушения. У собак и кошек не было воды, их кормили вареными свиными шкурами с солью, так как не было крупы. Выяснили, что если варили кашу, то мясо туда не добавляли. По словам работника, ветеринарный врач не приходил уже неделю. Животные больные и требуют срочного лечения.