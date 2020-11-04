В уральском приюте зоозащитники обнаружили больных и недокормленных собак и кошек

В уральском приюте зоозащитники обнаружили больных и недокормленных собак и кошек

Сегодня, 16:16ОбществоPhoto: служба спасения животных Екатеринбурга во "ВКонтакте"
Зоозащитники из Екатеринбурга обнаружили приют с ненадлежащими условиями для жизни животных. Вчера они проверили пункт содержания животных в деревне Большое Кошаево Красноуфимского района. О результатах проверки TagilCity.ru сообщила общественный инспектор по надзору за содержанием животных Татьяна Бронских.

По ее словам, волонтеры уже давно жаловались, что животные содержатся в ненадлежащих условиях, им проводят плохую стерилизацию из-за которой у них гниют швы, нарушен температурный режим.

При проверке были выявлены большие нарушения. У собак и кошек не было воды, их кормили вареными свиными шкурами с солью, так как не было крупы. Выяснили, что если варили кашу, то мясо туда не добавляли. По словам работника, ветеринарный врач не приходил уже неделю. Животные больные и требуют срочного лечения.

Вчера забрали одного пса, обследовали его в ветеринарной клинике. У него оказался бронхит, блошиная и глистная инвазия, сейчас его лечат,рассказала Бронских.

Она говорит, что благодаря снятому видео, опознали кошку из Кунгура и кота из Красноуфимска, сейчас за ними едут хозяева.

Также Бронских отметила некоторые странности. По госконтракту, если животное проявляет агрессию и не поддается социализации, оно должно оставаться в приюте. Однако таких животных в приюте не нашли.

Там находятся только собаки, которые отловлены в октябре-ноябре. Я думаю, что другие животные погибли,говорит зоозащитница.

Photo:служба спасения животных Екатеринбурга во "ВКонтакте"

По факту ненадлежащего содержания животных было написано заявление в полицию. Бронских надеется, что заказчики приедут и проверят наличие животных, которых отловили в их округах.

Video:служба спасения животных Екатеринбурга во "ВКонтакте"

Напомним, артемовская городская прокуратура организовала проверку после сообщений СМИ о ненадлежащем содержании собак в приюте.

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