«Война» за парковку и бесплатная вакцинация. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 4 ноября.

В Свердловской области в конце ноября ожидается поступление 3 700 доз вакцины от COVID-19, которую поставят бесплатно вызвавшимся добровольцам. Сама вакцинация стартует до конца года. По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, это будет вакцина от центра Гамалеи «Спутник V». Позже начнут вакцинацию «Вектором». Добровольцам-свердловчанам бесплатно поставят прививки от COVID-19 За минувшие сутки в Свердловской области выявили 277 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцию подтвердили у 37 326 свердловчан. Всего за сутки зарегистрировано восемь летальных случаев, всего от инфекции скончались 800 человек. В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировали 29 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии выявлен 2501 случай заболевания тагильчан. В Нижнем Тагиле за сутки выявили 29 случаев заболевания коронавирусом Депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, занимающийся производством вакцины от COVID-19, заразился коронавирусом. Он пожаловался на хроническое недосыпание и большое количество работы, а также подчеркнул, что строго соблюдал меры предосторожности. Почувствовав недомогание, депутат сдал анализы, которые и подтвердили у него наличие новой коронавирусной инфекции. Петров обратился к врачу, после чего прошел компьютерную томографию и ушел на самоизоляцию. У владельца уральского завода по производству вакцины от COVID-19 выявили инфекцию В Нижнем Тагиле между жителями двора на улице Юности, 39А и столовой «Юбилейный» идет «война» за парковку. По словам местных жителей, владелица общепита устанавливает забор на территории детской площадки и парковки. Помимо этого, из заведения даже по ночам можно услышать громкую музыку. Как рассказала одна из жительниц дома, проезд во двор останется только с двух сторон, а сквозного, через территорию ресторана — не будет. Из этого следует, что к своим парковкам жильцы подъехать не смогут. Однако владелица ресторана с претензиями не согласна. Она рассказала, что является собственницей столовой с теплым пристроем. Также владелица общепита отметила, что вызывала специалистов из кадастрового отдела, которые обозначили границы территории. В Нижнем Тагиле между жителями двора и столовой на Вагонке идет «война» за парковку

