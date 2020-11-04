«Война» за парковку и бесплатная вакцинация. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле между жителями двора на улице Юности, 39А и столовой «Юбилейный» идет «война» за парковку. По словам местных жителей, владелица общепита устанавливает забор на территории детской площадки и парковки. Помимо этого, из заведения даже по ночам можно услышать громкую музыку. Как рассказала одна из жительниц дома, проезд во двор останется только с двух сторон, а сквозного, через территорию ресторана — не будет. Из этого следует, что к своим парковкам жильцы подъехать не смогут. Однако владелица ресторана с претензиями не согласна. Она рассказала, что является собственницей столовой с теплым пристроем. Также владелица общепита отметила, что вызывала специалистов из кадастрового отдела, которые обозначили границы территории.