5-летний ребенок обматерил таксиста вслед за своими родителями в Нижнем Тагиле

Напомним, в первый день ноября суд приговорил водителя к 3 годам колонии-поселения за смертельное ДТП в Екатеринбурге. Управляя отечественной легковушкой на «лысой» резине, уралец не справился с управлением на обледенелой городской дороге и вылетел на трамвайные пути. В результате аварии на месте погиб мужчина, его 6-летний сын умер в больнице спустя месяц.