5-летний ребенок обматерил таксиста вслед за своими родителями в Нижнем Тагиле

Тагильский таксист приехал на вызов к семейной паре, но, оказалось, что вместе с родителями поедет 5-летний ребенок. При заказе машины родители этого не указали, а водитель отказался перевозить малолетнего пассажира без детского кресла (в наличие у таксиста кресла не оказалось), сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
Сначала родители попытались уговорить водителя такси отвезти их без детского кресла — мол, мы все уладим, если остановят. После отказа они перешли к мату. Уже отъезжая от места несостоявшейся посадки, водитель услышал в свой адрес матерное выражение и от 5-летнего мальчика.
Напомним, в первый день ноября суд приговорил водителя к 3 годам колонии-поселения за смертельное ДТП в Екатеринбурге. Управляя отечественной легковушкой на «лысой» резине, уралец не справился с управлением на обледенелой городской дороге и вылетел на трамвайные пути. В результате аварии на месте погиб мужчина, его 6-летний сын умер в больнице спустя месяц.