Монах-качок и «автоскелет»: жизнь малых городов и поселков в Свердловской области

В конце октября житель Полевского не нашел свой автомобиль на парковке. До этого машина несколько месяцев находилась «на якоре» по причине неисправностей и ждала ремонта. Владелец, наверное, очень удивился, когда спустя год не обнаружил сломанную машину на месте стоянки и обратился в полицию. Правоохранители быстро нашли «скелет» авто без мотора и салона. Может, найдут и преступников.