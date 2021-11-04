Вернуть выплаты и перерывы на обед требуют сотрудники уральской «скорой помощи»

За неделю в Челябинской области сотрудники службы скорой медицинской помощи выступили с несколькими требованиями. Они хотят добиться выплат и перерывов на обед.

Водители «скорой помощи» сообщили в областной центр о том, что им не выплатили страховку, которая полагается после перенесенного COVID-19, а в Магнитогорске профсоюз медиков требует разрешить проблему с нехваткой кадров и переработкой. В Челябинске некоторые водители высказали свое недовольство также относительно выплат, обещаемых после перенесенного коронавируса. По словам одного из водителей, несмотря на внимание в СМИ, увольнять граждан никто не собирался, пишет Znak. Мужчина рассказал, что переболел коронавирусом, однако выплату в 68 тысяч так и не получил. Ему заявили, что это «не страховой случай». В аналогичной ситуации оказались и другие пять человек. Мужчина отметил, что люди не хотят уходить с работы, но намерены получить обещанные выплаты. Кому-то дают, кому-то нет, хотя условия у всех равные. Нагрузки за последний год сильно выросли. Если за смену удастся один раз заехать на станцию отдохнуть, это хорошо. Обычно работаем без перерыва,рассказал уралец. Напомним, в начале октября стало известно, что в Екатеринбурге суд посчитал законным получение ей стимулирующих выплат с двух мест работы. Он посчитал, что по трудовому договору женщина имеет право получать выплаты от каждого из работодателей. Уральская медсестра выиграла в суде право получать COVID-выплаты на двух работах

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