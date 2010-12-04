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Аниме-мультфильм о Екатеринбурге включен в программу нескольких киноконкурсов (видео)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Аниме-мультфильм о Екатеринбурге включен в программу нескольких киноконкурсов (видео)

4 декабря 2010, 22:51Общество
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