Аниме-мультфильм о Екатеринбурге включен в программу нескольких киноконкурсов (видео)

Премьера мультфильма в стиле аниме состоялась 1 декабря на одном изинтернет-сайтов. Екатеринбург в короткометражном видео «Я люблю тебя»предстает как весенний, цветущий город влюбленной пары. В небольшомролике нет сюжетной линии, скорее он иллюстрирует лирическоестихотворение Марины Генчикмахер. В аниме включены все основные точкитуристического маршрута уральской столицы: памятник «Черный тюльпан»,Храм-на-Крови, городская ратуша и другие достопримечательности.

Автор Ринат Тимеркаев критически оценил качество своего творения, однакоотметил сходство с работами культового японского режиссёра-аниматораМакото Синкая. «Да, разумеется, короткометражка далека от совершенства.Анимация плохая, на Синкая похоже, но все же...», - написал режиссер всвоем блоге. Несмотря на самокритичное мнение автора, ролик популяренсреди пользователей сети и уже несколько дней держится в топе Яндекса.

Кроме того, 5-минутный ролик «Я люблю тебя» вошел в конкурсную программу«Видеоарт» V всероссийского молодежного фестиваля арт-проектов и будетпоказан на большом экране 12 декабря. Также ролик включен в программу«Конкурса мобильного кино» от МТС и фестиваля «Кинопроба».