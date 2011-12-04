Автомобиль человеку… друг?

Современный человек привык к быстрому ритму жизни, именно поэтому сегодня почти у каждого из нас есть автомобиль. Такое владение транспортом просто заставляет нас не только уметь им управлять, но также и ухаживать за ним. Конечно, основную часть работы можно доверить специализированным станциям технического обслуживания, но все же, самые простые действия мы должны уметь выполнять. Согласитесь, что заменить колесо на дороге или воспользоваться смазкой может даже любитель, но при этом от такого умения многое зависит, особенно это касается безопасности на дороге.

Мало кто знает, но смазка, которую мы используем для уменьшения трения в различных частях автомобиля, была изобретена более шестидесяти лет назад. Конечно, она носила другое название и имела немного другой состав, но при этом ее основные характеристики не меняются до сих пор. Смазка литол-24 – это наиболее распространенное вещество, которые мы используем для сохранения различных деталей в автомобиле. Интересно, что многие автовладельцы используют ее и в других механизмах, например, при самостоятельном ремонте своего компьютера или велосипеда. Литол – универсальное средство, о котором, к сожалению, в большинстве случаев все мы забываем. Именно поэтому необходимо регулярно посещать мастера, который произведет диагностику автомобиля. Профилактика поломок, а также оперативный ремонт – это гарантия не только сохранности вашего железного коня, но также гарантия безопасного движения по дороге. Любая поломка может привести к аварии, об этом нужно помнить, особенно в условиях суровых российских морозов и состояния наших дорог, о качестве которых давно слагаются легенды.

Автомобиль – это не просто железный корпус, это сложнейший механизм, требующий большого внимания со стороны своего хозяина. К тому же, нужно понимать, что владение автомобилем накладывает на вас большую обязанность, теперь вы в ответе не только за свою безопасность, но также за безопасность своих пассажиров и остальных участников движения: машин, движущихся рядом, пешеходов, которые то и дело пытаются «перескочить» через дорогу.