Изготавливаем открытки мужчине своими руками

Какой будет ваша открытка – во многом зависит и от того, кем служил в армии мужчина. Открытка для десантника будет отличаться от открытки для подводника. И, в первую очередь, именно оформлением.

Загляните тайком в дембельский альбом мужчины – там вы найдете много интересного о его службе в армии! А если нет такого под рукой, то помогут сделать открытку для вашего мужчины его родные и близкие. Они смогут рассказать, кем он служил. А дальше – дело за малым: пришло время собирать тематические элементы для мужской открытки.

Аппликация

Если вы решили сделать открытку своими руками, предлагаем использовать технику аппликации. Собирайте разные элементы, которые могут иметь отношение к нужной тематике. Это может быть полосатая бумага как имитация для тельняшки, якоря, веревочки и даже пуговицы. Старые журналы (конечно, мужские) помогут вам подобрать нужные картинки. Ищитев них танки, самолеты, оружие. Может пригодиться и комичная фигура бравого солдата, в которую вы сможете аккуратно вклеить лицо мужчины, которому и готовите открытку на День защитника Отечества.

Фигурные формы

Объемный элемент на открытке – очень красивая деталь, которая сделает ваш подарок еще более привлекательным. Предлагаем сделать цветы или саму открытку на День защитника Отечества в форме мужской рубашки (а при желании – и военной формы).

Эта техника не простая, однако результаты дает просто потрясающие! Для создания открытки на 23 февраля в технике квиллинг вам понадобятся полоски из цветной неплотной бумаги, спица и клей. Если вы подключите к работе детей, они смогут внести свой вклад в изготовление открытки для папы. Изобразите какую-либо тематическую надпись или фигуру – «С 23 февраля!», самолет или танк. Красиво будут смотреться и цифры, символизирующие 23 февраля, выполненные в технике квиллинг. Из аккуратно скрученных элементов изготовьте разные фигуры и выкладывайте их по контуру цифр.

Поздравить родных и близких с истинно мужским праздником помогут милые открытки, сделанные своими руками. Добавьте к своему творчеству немного усердия, любовь и искренние чувства – и у вас получится отличная открытка на 23 февраля!