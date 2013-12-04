Если вы хотите разместить деньги на депозите

Далеко не все знают о правилах при оформлении банковского вклада. Даже если кому-то уже однажды и доводилось оформлять вклад, при каждом новом оформлении необходимо вновь и вновь вспоминать все тонкости и нюансы этого ответственного шага.

Депозиты, т.е. выгодные вклады в банках Екатеринбурга, дают возможность получать доход. Иногда очень неплохой. Это напрямую зависит от величины вкладов и процентных выплат по ним. Желающих получать таким способом доход и даже жить на него сейчас немало. И число их увеличивается.

Здесь имеется несложное правило – средства, помещённые на долгосрочный депозит, будут приносить большую прибыль, чем на краткосрочном депозите. Определённое время необходимо выделить на поиск наиболее подходящего банка. На официальном сайте любого банка можно отыскать интересующую вас информацию. Это размеры процентных выплат по размещаемым вкладам, виды вкладов и др.

Чаще всего небольшие банки предоставляют более высокие проценты. Важно отметить, что после заключения депозитного договора, банк не имеет права в одностороннем порядке менять величину процентных ставок. В иных случаях важным фактором является близость банка к месту жительства (работы). Но ещё более важным является рейтинг финансовой надёжности банка. В СМИ регулярно публикуются эти рейтинги для всех банков.

Банк должен быть обеспечен достаточным уставным капиталом. Это не просто прихоть – такой капитал не позволит обанкротиться банку в случае финансового кризиса или неумелой управленческой политики собственного руководства. Одновременно с поиском подходящего для вас банка необходимо выбрать приемлемый для вас вид вклада. Т.е. остановитесь на наиболее подходящем сроке вложения, на постоянном или пополняемом вкладе, на валюте сбережения.

Хорошим вариантом будет пополняемый ежемесячно вклад. Также рост доходов может быть увеличен за счёт пополнения основного вклада процентными начислениями на него. Это так называемая капитализация банковского вклада. При этом происходит постепенное увеличение основного вклада, идёт постоянное увеличение процентных отчислений. Точно посчитать прибыль по такому вкладу вам поможет калькулятор вкладов с капитализацией и пополнением.

Обязательно надо обратить внимание на то, даёт банк возможность досрочного снятия своего вклада или нет. Некоторые банки не дают своим клиентам такой привилегии – досрочно прекратить действие договора и закрыть вклад. Хотя надо отметить, что сейчас такие банки в явном меньшинстве – благодаря высокой конкуренции за привлечение клиента, банковские условия стали гораздо более либеральными и гибкими. Другие банки составляют договора, где досрочное снятие депозита весьма невыгодно для вкладчика. В таком случае клиент не только не получит проценты по вкладу, но ещё и оплатит неустойку банку за досрочное снятие вклада. Чтобы с вами такого не произошло, с самого начала, ещё до заключения договора, выясните в банке этот вопрос.