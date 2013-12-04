Login 2 и Optima от МегаФона – лучшие подарки к Новому Году

С 1 декабря в фирменной розничной сети «МегаФон» начались продажи смартфонов Login 2 и Optima. Отличительные черты новинок – доступная цена, современная операционная система Android 4.2 и мощные двухъядерные процессоры MediaTek.

МегаФон Login 2

Преемник одного из самых популярных смартфонов текущего года - МегаФон Login. Сохранив цену на прежнем уровне, новинка стала лучше по многим ключевым для пользователя параметрам.

Существенно повышен комфорт использования благодаря современной операционной системе – Android Jelly Bean 4.2.2. Мощный двухъядерный процессор MediaTek MT6572M обеспечивает устройству увеличенную продолжительность работы и высокую производительность. Новый смартфон получил дисплей с лучшими углами обзора и высокой цветопередачей.

Цена новинки – 1990 рублей при приобретении смартфонов с одновременным подключением опции «Интернет XS» на несколько месяцев. Подробнее о предложении — на сайте www.megafon.ru.

МегаФон Optima

Новая модель с крупным ярким дисплеем диагональю 4-дюйма по привлекательной цене. В основе новинки – процессор MediaTek MT6572 и мощный графический ускоритель Mali-400MP.

Вместе с современной ОС Android Jelly Bean 4.2.2 и большим количеством дополнительных функций, благодаря интерфейсу DNA Lancher, этот смартфон обеспечивает высокий уровень комфорта. Помимо строгого черного цвета покупателям также будет доступна и белая версия.Цена новинки – 2790 рублей при приобретении смартфонов с одновременным подключением опции «Интернет XS» на несколько месяцев. Подробнее о предложении — на сайте www.megafon.ru.

Оба смартфона имеют большое количество предустановленных приложений, позволяющих покупателю сразу же начать активное общение: «Яндекс браузер», «Яндекс поиск», магазин приложений «GetUpps!», «Замени Гудок», «Деньги», «МегаФон-Навигатор».