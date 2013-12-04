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Лучшим на Урале и в Сибири признан благотворительный проект «МегаФона» и фонда «Мы вместе»
Сюжеты:
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Лучшим на Урале и в Сибири признан благотворительный проект «МегаФона» и фонда «Мы вместе»

4 декабря 2013, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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