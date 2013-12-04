Лучшим на Урале и в Сибири признан благотворительный проект «МегаФона» и фонда «Мы вместе»
«МегаФон» и детский благотворительный фонд «Мы вместе» получили награду в рамках почетной премии «Итоги года Урала и Сибири-2013» в номинации лучший «Социальный проект года – 2013». Признание получила программа по сбору средств на лечение тяжелобольных детей «Вместе сможем все» в Свердловской области.
Впервые за всю историю премии победитель в номинации был выбран не экспертным жюри, а жителями региона. В течение двух недель любой желающий мог назвать кандидата, достойного, по его мнению, награды, и проголосовать за лучшего.
Активное голосование во всех регионах УрФО позволило не только определить победителя в номинации «Социальный проект года – 2013», но и привлечь внимание огромного числа людей к социально ориентированным компаниям и благотворительным проектам, которые действительно заслуживают уважения рассказала координатор премии «Итоги года Урала и Сибири», заместитель директора РИА «ФедералПресс» Юлия Вершецкая.
Всего в голосовании приняли участие более 6000 человек. Победителю номинации «Социальный проект года 2013» вручена традиционная семиконечная звезда и диплом победителя.
Совместный проект оператора «МегаФон» и фонда «Мы вместе» с получением награды не заканчивается. История добрых дел продолжается, детям по-прежнему нужна поддержка неравнодушных к чужой беде людей. Спасительными могут стать SMS-сообщения абонентов «МегаФона» на номер 000777 с пожертвованиями.
Стоимость одного сообщения — 44,99 рублей с учетом налогов. Именно такая сумма после каждого отправленного сообщения списывается со счета и поступает на лечение тяжелобольных детей.
Подробную информацию о состоянии Полины Медовщиковой и отчеты о собранных средствах можно найти на сайте благотворительного детского фонда «Мы вместе». Для тех, кто хотел бы свои пожертвования передать лично, это можно сделать в офисе фонда «Мы вместе» г. Екатеринбург, ул. Большакова, 90, тел. 8-922-115-0-777, 8-(343) 214-86-22, 216-35-32.