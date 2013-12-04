Лучшим на Урале и в Сибири признан благотворительный проект «МегаФона» и фонда «Мы вместе»

Впервые за всю историю премии победитель в номинации был выбран не экспертным жюри, а жителями региона. В течение двух недель любой желающий мог назвать кандидата, достойного, по его мнению, награды, и проголосовать за лучшего.

Активное голосование во всех регионах УрФО позволило не только определить победителя в номинации «Социальный проект года – 2013», но и привлечь внимание огромного числа людей к социально ориентированным компаниям и благотворительным проектам, которые действительно заслуживают уважения рассказала координатор премии «Итоги года Урала и Сибири», заместитель директора РИА «ФедералПресс» Юлия Вершецкая.

Всего в голосовании приняли участие более 6000 человек. Победителю номинации «Социальный проект года 2013» вручена традиционная семиконечная звезда и диплом победителя.

Совместный проект оператора «МегаФон» и фонда «Мы вместе» с получением награды не заканчивается. История добрых дел продолжается, детям по-прежнему нужна поддержка неравнодушных к чужой беде людей. Спасительными могут стать SMS-сообщения абонентов «МегаФона» на номер 000777 с пожертвованиями.

Стоимость одного сообщения — 44,99 рублей с учетом налогов. Именно такая сумма после каждого отправленного сообщения списывается со счета и поступает на лечение тяжелобольных детей.