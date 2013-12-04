МОТИВ ждет абонентов в свою сеть

Уже сейчас абоненты других операторов связи могут подать заявление о переходе в МОТИВ, сохраняя при этом свой прежний номер мобильного телефона.

Для перехода абоненту необходимо один раз прийти в любой офис компании, написать заявление о переносе номера, выбрать тариф, заключить договор, получить новую SIM-карту и ждать SMS-уведомления с подтверждением даты и времени переноса. «Мобильная рокировка» обойдется будущим абонентам компании в 100 рублей.

Стать абонентом компании МОТИВ, сохранив при этом свой прежний номер, можно будет не позднее 15 апреля 2014 года. Фактическую дату переноса номера назвать пока сложно, так как для полноценного запуска и функционирования услуги необходима полная готовность всех участников рынка. Как только МОТИВ завершит все необходимые межоператорские тесты и на 100% будет уверен в том, что услуга работает так, как нужно, специалисты компании сразу же сообщат об этом будущим абонентам и начнут переносить номера в свою сеть.

Не стоит забывать, что для успешного переноса номера у «переходящего» абонента не должно быть долгов перед прежним оператором, а номер не должен быть заблокирован. Дополнительный городской номер, «привязанный» к мобильному номеру, переносу не подлежит. Также нельзя перенести номер из одного субъекта России в другой, к примеру, из Челябинской области в Свердловскую.