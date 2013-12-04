Мячи в машины больше не полетят: тагильский депутат помог поставить ограждение на дворовый футбольный корт

Вот что рассказывает председатель совета многоквартирного дома по улице Садовая, 97 Наталья Мазко:

Четыре года назад у нас во дворе появился футбольный корт. Когда дети играли в футбол, то было много нареканий от водителей, которые ставят свои транспортные средства по периметру площадки: мячи непроизвольно попадали в автомобили. Мы понимали, что здесь нужно ограждение, но своими силами нам его было не потянуть. Тогда мы обратились к депутату по нашему избирательному округу – Владимиру Антонову. И он откликнулся на нашу просьбу.

В итоге силами депутата городской Думы команды УВЗ Владимира Антонова и общественного движения «Чистый город» по периметру корта появилось ограждение. Да не просто сетка или, а ноу-хау стройиндустрии 3D забор. За счет рифлености, ребер жесткости его конструкция усилена и устойчива к ударам. К слову, ничего подобного в Нижнем Тагиле пока нет. Известно, что на эти цели было затрачено 200 тысяч рублей.

Доволен результатом выполненной работы и депутат, а ребята не заставили себя долго ждать. На корте развернулись настоящие спортивные баталии. И мальчишек больше ничего не отвлекало от процесса захватывающей игры, ведь мяч не покидал игрового поля.

Теперь мы сможем проводить матчи между дворами обрадовался вратарь футбольной команды 11-летний Данил Петров.

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