Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Никаких условий для людей с ограниченными возможностями»: в Нижнем Тагиле ВТЭК сменил адрес (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Никаких условий для людей с ограниченными возможностями»: в Нижнем Тагиле ВТЭК сменил адрес (ФОТО)

4 декабря 2013, 16:26Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»