«Никаких условий для людей с ограниченными возможностями»: в Нижнем Тагиле ВТЭК сменил адрес (ФОТО)

Не так давно организация переехала на новый адрес - Карла Маркса, 3а (раньше организация располагалась по улице Газетная). По словам Никиты, в настоящее время там нет совершенно никаких условий для инвалидов. Конечно, здание для организации новое, многого сделать не успели, однако, важно обозначить все неудобства и недостатки на раннем этапе, важно с самого начала «пробить в колокола». Журналист TagilCity.ru сегодня также побывал в здании Главного бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области.

Пообщавшись с директором, Табуновой Людмилой Порфирьевной, журналист выяснил, что эта организация - объект, а не субъект. То есть они здесь ничего не решают в административном плане, над ними есть руководство «повыше». Выслушав все претензии со стороны тагильчанина, руководство по каждому пункту дало свою точку зрения.

Остановимся подробнее. По словам Никиты Чапурина, здание находится во дворе, где нет ни одной навигации, как его найти. Однако в самом здании кабинет ВТЭК обозначен специальной табличкой. Кроме того, подойти с улицы Карла Маркса к подъезду можно только через сугробы и лед – ничего не расчищено.

Я обратился в «Тагилдорстрой». Они в рамках благотворительности внутридворовую территорию обещали завтра расчистить.

Парковка возле ВТЭК не оборудована ни одним знаком «Парковка для инвалидов». Так, ни одного оборудованного места для инвалидов там нет. Более того, там стоит знак – «Остановка, стоянка запрещена», под которым припаркованы автомобили работников здания.

То есть, если привезут инвалида, поставить автомобиль будет элементарно некуда. Более того, это противозаконно. Но даже если нарушить ПДД, с парковки к зданию ведут бетонные ступеньки, которые полуразрушены и не расчищены. Человеку с ограниченными возможностями здоровья пройти нереально.

По словам директора, все те, кто приезжают к ним, всегда находят, где припарковаться, никого не наказывают. Гораздо серьезней проблема обстоит с тем, как добираться людям не на авто, а, допустим, на коляске или на костылях.

Что касается неудобного подхода к заданию, то тут скорее дело в ландшафте, - в этом дворе достаточно заметные перепады высот. А лестница, ведущая с остановки, действительно требует замены.

Далее, заходя в фойе здания, по словам Никиты, можно увидеть диван, который «приволокли явно с мусорки, на троих человек» (справа). Директор пояснила, что фойе не относится конкретно к ВТЭК, это имущество, которое собрано по разным кабинетам здания. А у Экспертизы есть собственный «зал ожидания», вполне комфортный и просторный (слева).

Однако у активиста есть свои планы на эту территорию, которыми он поделился с TagilCity.ru:

Я сейчас пишу открытое письмо во все организации Нижнего Тагила – в ГИБДД, в администрацию Ленинского района, в Администрацию города, в Управление городского хозяйства, в Сигнал-3, чтобы привели в нормальное, в уважительное хотя бы состояние эту территорию и фойе.

Если денег у города нет, я попрошу у Сергея Константиновича привлечь спонсоров или благотворительность для ремонта и обслуживания территории и здания ВТЭК. Кроме того, буду настаивать на организации парковок для инвалидов. Чтобы нарушителей штрафовали и эвакуировали.

Представители Экспертизы, когда узнали, что Никита Чапурин готовит это письмо, заметно повеселели. По их словам, они были бы рады любой помощи. Сейчас, например, им необходима установка специальных перил.