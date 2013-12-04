Справка на дом: льготники получат подтверждение о наборе социальных услуг
4 декабря 2013, 10:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Право на получение набора социальных услуг (НСУ) на следующий год сохранили за собой 40% федеральных льготников города Нижнего Тагила и Пригородного района, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Документом, подтверждающим право на получение «соцпакета», является справка. Большинство федеральных льготников получат справки НСУ на дом одновременно с пенсией и ежемесячной денежной выплатой в декабре через доставочные организации и почтовые отделения.
Граждане, которые получают пенсию через банковские организации, либо которые впервые приобрели право на получение набора социальных услуг после 1 декабря текущего года, могут самостоятельно обратиться за справками в Пенсионный фонд. Сделать это можно, начиная с декабря этого года и до конца 2014 (при себе необходимо иметь паспорт).
Напомним, что набор социальных услуг включает в себя:
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей