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В следующем году ЕГЭ будет проходить под тотальным видеоконтролем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В следующем году ЕГЭ будет проходить под тотальным видеоконтролем

4 декабря 2013, 09:00ОбществоЕвгения
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