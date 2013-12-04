В следующем году ЕГЭ будет проходить под тотальным видеоконтролем

Об этом пишет «Коммерсантъ». По словам министра образования и науки Дмитрия Ливанова, все пункты приема ЕГЭ будут оснащены видеокамерами.

В тех аудиториях, где это возможно, будет вестись онлайн-трансляция сдачи экзамена. При этом записи будут храниться на случай возможной подачи апелляций. Для организации видеонаблюдения на экзаменах придется потратить не менее 100 млн рублей. На такой шаг министерство пошло потому, что предыдущий ЕГЭ сопровождался рядом скандалов.