В следующем году ЕГЭ будет проходить под тотальным видеоконтролем
4 декабря 2013, 09:00ОбществоЕвгения
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В следующем году единый госэкзамен пройдет под присмотром интернет-зрителей, также как президентские выборы в 2012 году. Об этом заявил министр образования и науки Дмитрий Ливанов.
Об этом пишет «Коммерсантъ». По словам министра образования и науки Дмитрия Ливанова, все пункты приема ЕГЭ будут оснащены видеокамерами.
Видеокамерами будут оснащены аудитории, коридоры, а также региональные центры обработки результатов экзамена заявил Дмитрий Ливанов.
В тех аудиториях, где это возможно, будет вестись онлайн-трансляция сдачи экзамена. При этом записи будут храниться на случай возможной подачи апелляций. Для организации видеонаблюдения на экзаменах придется потратить не менее 100 млн рублей. На такой шаг министерство пошло потому, что предыдущий ЕГЭ сопровождался рядом скандалов.
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