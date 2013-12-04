Зимние скидки NISSAN от автоцентра КОНКОРД! Успейте взять свое до 31 декабря 2013!

Уважаемые клиенты,

Автоцентр КОНКОРД представляет вам новые зимние выгоды на автомобили Nissan!

Nissan NP300

Подробности у менеджеров отдела продаж по т.: (3435) 44-70-55, Черноисточинское шоссе, 1 В и на сайте www.concord-ural.ru