Зимние скидки NISSAN от автоцентра КОНКОРД! Успейте взять свое до 31 декабря 2013!
4 декабря 2013, 16:25ОбществоПолина
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Успейте взять свое до 31 декабря 2013! Уважаемые клиенты, Автоцентр КОНКОРД представляет вам новые зимние выгоды на автомобили Nissan! Самые привлекательные предложения – в нашем...
Уважаемые клиенты,
Автоцентр КОНКОРД представляет вам новые зимние выгоды на автомобили Nissan!
Самые привлекательные предложения – в нашем автоцентре!
Выгода до 50 000 рублей
Выгода до 100 000 рублей
Выгода до 70 000 рублей
Цена от 940 000 рублей
Выгода 160 000 рублей
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Выгода до 340 000 рублей
Кредит 0%
От 2 790 000 рублей
Подробности у менеджеров отдела продаж по т.: (3435) 44-70-55, Черноисточинское шоссе, 1 В и на сайте www.concord-ural.ru
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