Инструменты Бизнес-системы ЕВРАЗа помогли компании сократить затраты на несколько млрд рублей

Более 50 000 сотрудников ЕВРАЗа прошли обучение, в рамках которого познакомились с основными инструментами БСЕ. На предприятиях компании по всему миру было проведено 4500 «Мероприятий быстрых улучшений» – проектов, достигающих запланированных результатов в течение короткого периода времени. В цехах были созданы 15 «Модельных линий» – идеальных с точки зрения бережливого производства подразделений, где в полном объеме внедряются инструменты БСЕ. 50% критически важного оборудования компании охвачены проектом «Система ремонтов», который позволяет более эффективно и с меньшими потерями для производственной цепочки ремонтировать технику. Активно реализуется инициатива по управлению запасами вспомогательных материалов. Созданы административные ячейки – участки, где представители различных функций и подразделений могут оперативно решать проблемы производства.

Бизнес-система ЕВРАЗа позволяет нам день за днем менять компанию к лучшему, делать ее более эффективной с точки зрения производственных и бизнес-процессов, – отметил Старший вице-президент ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов. – БСЕ важна нам не только как ключевой инструмент снижения затрат, но и как философия, направленная на непрерывное совершенствование в любой области.

Бизнес-система ЕВРАЗа представляет собой методику управления изменениями и развития культуры непрерывной работы над совершенствованием производственных процессов. БСЕ использует инструменты бережливого производства на основе Lean-технологий и решает вопросы оптимизации затрат, повышения качества и уровня безопасности, а также ликвидации излишних потерь в рамках решения бизнес-задач.