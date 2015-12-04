На городском собрании вручены именные премии людям с ограниченными возможностями (ФОТО)

Около пятисот человек с ограниченными возможностями побывали сегодня на городском собрании в ГДДЮТ. Творческие коллективы Дворца подарили им специальную концертную программу. Особо отличившимся инвалидам были вручены именные премии Главы города за «Особые достижения в творчестве в возрасте до 18 лет», «Особые достижения в спорте в возрасте до 18 лет», «Особые достижения в творчестве в возрасте от 18 до 55-60 лет», «Особые достижения в общественной деятельности в возрасте старше 55-60 лет».

С каждым из нас может случиться несчастный случай, беда, трагедия, и нужно иметь большое мужество, силу воли, для того чтобы сохранить веру в жизнь, желание жить, приносить пользу обществу, - подчеркнул Глава города. – Такими людьми можно гордиться и ставить в пример. Я хочу сказать вам большое спасибо за ваше мужество и выразить уверенность, что мы будем делать все для того, чтобы каждый тагильчанин мог самореализоваться.

Сергей Носов отметил, что в городе в последнее время ведется большой объем работы по внедрению безбарьерной среды.

За этот год тагильчане открыли первый в области зал адаптивных видов спорта, - уточнил мэр. - Сделали два воркаута для людей с ограниченными возможностями. В Нижнем Тагиле начали функционировать два бассейна со специальными лифтами, позволяющими заниматься плаванием всем желающим. Мы облагораживаем скверы и парки таким образом, чтобы было удобно тем, кто ограничен в передвижении, и все могли наслаждаться красотой нашего города.