На «Транспорте России» УВЗ представил инновационную тележку (ФОТО)
Корпорация УВЗ стала участницей IX международного форума и выставки «Транспорт России 2015» - площадки для представления наиболее значимых проектов в области железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта.
Это ежегодное мероприятие традиционно собирает более 2000 человек со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году выставку и форум посетили представители транспортных и логистических компаний, производители транспорта, строительные, ремонтные и обслуживающие организации, инвесторы и банки, учебные заведения и научные институты, а также представители власти из разных регионов.
Как отметил Министр транспорта Максим Соколов, многие проекты – стратегические. Россия – самое большое в мире государство по своим площадям. Поэтому транспорт – мультипликатор всей экономики страны. Сокращение бюджетных инвестиций призвано компенсировать государственное частное партнерство. Оно будет финансировать такие направления развития как БАМ, новые дороги для Чемпионата мира по футболу. В планах – создание эффективной дорожной инфраструктуры под строительство предприятий на севере страны, современных транспортных узлов. Еще один перспективный проект – транспортный коридор между Европой и Китаем. Осуществлять масштабные грузовые перевозки невозможно без вагонов, поэтому исторические вызовы не меняют планов развития.
Уралвагонзавод, несмотря на временное снижение спроса на вагонную продукцию из-за кризиса, работает над новыми предложениями для рынка. На «Транспорте России – 2015» впервые представлена железнодорожная тележка модели 18-555 производства УВЗ. Она призвана заменить на железных дорогах все существующие тележки с осевой нагрузкой 23,5 тс и стандартным межремонтным пробегом при использовании в конструкции вагонов для перевозки легковесных грузов.
По словам начальника управления продвижения продукции Дивизиона железнодорожной техники Михаила Бойко, основной инновационный показатель новой тележки – увеличенный межремонтный пробег до 500 000 километров. По результатам проведенных на экспериментальном кольце ВНИИЖТ испытаний она в составе вагона подтвердила все заявленные технические характеристики для потенциальных потребителей и железнодорожной инфраструктуры.
Модульный принцип, примененный в тележке, позволяет потребителям самим выбрать, в какой комплектации для них будут изготавливаться тележки/вагоны – с кассетными или цилиндрическими роликовыми подшипниками в корпусе буксы.
Во время транспортной недели с новой вагонной продукцией УВЗ познакомились руководители федеральных органов власти и представители АО «РЖД».