Отделение пропаганды ОГИБДД совместно с отрядом юных инспекторов провели акцию по профилактике детского травматизма (ФОТО)

Началось все с воспитанников детского сада № 87 «Гусельки» с. Покровское. Инспекторы по пропаганде ОГИБДД провели развлекательную программу «Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД!» с детьми старшей и подготовительной групп. Ребята в игровой форме повторили, где разрешено переходить проезжую часть, как должна правильно держать их за руку мама, проверили себя внимательные ли они водители, узнали, почему необходимо пристегиваться в автокресле, а еще сами рассказали сотрудникам ГИБДД о том, что нельзя кататься на горках, которые выходят на проезжую часть. В завершении мероприятия детям были продемонстрированы мультфильмы про излюбленного героя Поли Робокара, в которых он учил юных участников дорожного движения безопасному поведению на дорогах.

Инспекторы ГИБДД не оставили без внимания и воспитанников средней группы, с которыми произошла их встреча на улице. В процессе беседы малыши показали отличные знания правил дорожного движения.

Далее сотрудники Госавтоинспекции направились в МБОУ СОШ № 10 с. Покровское, где провели профилактические беседы о безопасном поведении на дорогах с учениками среднего и старшего звена, так как именно эта категория подростков вызывает большие опасения у ГИБДД. Проанализировав ситуацию на дорогах г. Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа было установлено, что за 11 месяцев 2015 года 29 подростков в возрасте с 11 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях. Инспекторы по пропаганде ОГИБДД рассказали ребятам о безопасном поведении на дорогах, сделав особый упор на специфику места, где они проживают. К сожалению, большинство детей идут в школу и из школы по проезжей части. Юным участникам дорожного движения напомнили о том, что двигаться по дороге при отсутствии тротуаров необходимо как можно ближе к краю проезжей части и навстречу идущему транспорту. Детям были продемонстрированы световозвращающие элементы, рассказаны требования к их ношению и даны рекомендации по их приобретению.

Далее сотрудники ОГИБДД совместно с отрядом ЮИД вышли на перекресток улиц и, где провели социально-значимую акцию «Водитель! Будь внимательным на дороге!». Инспектор ДПС останавливал автомобили, а дети совместно с инспекторами по пропаганде ОГИБДД вели профилактические беседы с водителями и пассажирами, о том, как правильно перевозить детей, о необходимости снижения скорости при проезде мест, где может быть скопление школьников. Водители проявляли большую заинтересованность, внимательно выслушивали детей, и благодарили их, за то, что они неравнодушны к проблемам безопасности на дорогах.

Сотрудники ГИБДД благодарят учеников и учителей МБОУ СОШ № 10 с. Покровское за участие и надеются на дальнейшее сотрудничество в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.