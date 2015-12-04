Поликлиника Нижнего Тагила проведёт в разгар кризиса новогодний корпоратив за 235 тысяч рублей

24 декабря медики планируют провести мероприятие на 156 человек под названием «Новогодний бал 2016», на которое готовы потратить почти 235 тысяч рублей. Первую закупку поликлиника уже завершила: за 125 тысяч рублей предприниматель Константин Коновалов (владеет сетью кафе и столовых - прим. ред.) предоставит врачам оформленный зал с новогодней ёлкой, профессиональным диджеем, ведущими и аниматорами.

Исполнитель должен обеспечить организацию и проведение культурно-досуговой программы Новогоднего бала, в том числе разработку и написание сценария мероприятия. В программу должны быть включены творческие номера, соответствующие новогодней тематике: услуги ведущих в течение всего вечера, интерактивные конкурсы, заполнение пауз, услуги профессионального диджея, обладающего опытом работы по ведению развлекательных программ, услуги аниматора в костюме Деда Мороза с проведением танцевально-игровой программы продолжительностью 30 минут говорится в техзадании.

Результаты ещё одного конкурса на 109 тысяч рублей поликлиника подведёт 3 декабря – на эту сумму медики планируют устроить банкет. В праздничном меню: блинчики с сёмгой и сливочным сыром, закуска «Праздничная», рыба в тесте, овощное ассорти, мясной рулет, курочка по-итальянски, два вида салатов, куриное филе, запеченный картофель и мини-пирожки с капустой и рыбой. Алкогольных и безалкогольных напитков в меню нет, скорее всего, медики решили приобрести их за свой счёт.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе областного Минздрава, проводить закупку на новогодний корпоратив тагильская поликлиника имеет полное право. Торги проводятся согласно федеральному закону №223, то есть за счёт внебюджетных источников – средств от оказания платных услуг. Почему руководство поликлиники решило на фоне сокращения расходов на медицину потратить 235 тысяч на праздник, а не на ремонт или покупку оборудования, АН «Между строк» выяснить не удалось – рабочий телефон главврача Ларисы Запольской не отвечает.

Пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков удивился расточительности тагильских коллег и отметил, что даже сотрудники министерства себе такого не позволяют.