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Поликлиника Нижнего Тагила проведёт в разгар кризиса новогодний корпоратив за 235 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поликлиника Нижнего Тагила проведёт в разгар кризиса новогодний корпоратив за 235 тысяч рублей

4 декабря 2015, 08:40ОбществоMaurice
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