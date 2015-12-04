В ДТП под Екатеринбургом пострадали сотрудники ГДДЮТ Нижнего Тагила: у замдиректора переломы обеих ног (ФОТО)

Как стало известно журналистам, пострадавшими в аварии оказались преподаватели и методисты Городского дворца детского и юношеского творчества из Нижнего Тагила.

Педагоги ехали на профильный форум в Екатеринбургский Дворец молодежи. Руководительница ГДДЮТ, которая, к счастью, ехала в другой машине, рассказала, что два её заместителя получил серьёзные травмы. У Любови Шумской открытый перелом обеих ног, у Татьяны Груздевой – разрыв мягких тканей левой голени, в то время как водитель отделался лёгким испугом, ему медицинская помощь не понадобилась. Все пять пассажирок Газели находятся в больнице Верхней Пышмы.

Журналисты TagilCity.ru выяснили, что сотрудники ГДДЮТ ехали на «Газели», принадлежащей их организации. Сейчас автомобиль восстановлению не подлежит.

Это была наша «Газель» кратко пояснили журналистам TagilCity.ru в ГДЮЮТ факт того, почему педагоги ехали на транспорте, не являвшимся маршрутным.

ГИБДД Нижнего Тагила сообщает, что причиной ДТП стало неверное решение водителя Газели: он выбрал скорость движения, не соответствующую метеорологическим и дорожным условиям, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие и опрокидывание автотранспорта.

Редакция TagilCity.ru желает тагильчанам, попавшим в эту аварию скорейшего выздоровления, а их семьям того, чтобы произошедшее как можно скорее стало просто воспоминанием.

Городской дворец детского и юношеского творчества оказывает сильнейшее влияние на культурную жизнь города, потому очень хочется, чтобы учреждение как можно скорее оправилось от произошедшего и вернулось к прежнему режиму работы.